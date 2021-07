Der Kunstverein Aichach ist wieder da: Mit einer sehenswerten Schau

Plus Mit großer Erleichterung präsentiert der Kunstverein Aichach die erste Mitgliederausstellung seit zwei Jahren. Im San-Depot herrscht Aufbruchstimmung.

"Wir sind wieder da – und wir haben was zu zeigen." Mit diesem Aufruf lädt der Vorsitzende des Aichacher Kunstvereins, Werner Plöckl, die Öffentlichkeit ab dem Wochenende zum Besuch der ersten großen Mitgliederausstellung nach fast zweijähriger Pause ins Aichacher San-Depot ein. Bei einem ersten Presserundgang bringt Plöckl seine Erleichterung über diesen "Schritt zur Normalität" zum Ausdruck und spricht damit seinen Künstlerinnen und Künstlern aus der Seele.