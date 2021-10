Aichach

Der "Milchwerk-Tower" in Aichach ist eröffnet

Plus Mit dem neuen Büro- und Geschäftshaus ist das Areal jetzt komplett bebaut. Die Mieter arbeiten schon in ihren neuen Räumen. Am 23. Oktober ist Tag der offenen Tür.

Von Claudia Bammer

Im Treppenhaus riecht es noch nach frischer Farbe, auf den vier Etagen herrscht aber schon reger Betrieb: Das neue Büro- und Geschäftshaus auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach, auch "Milchwerk-Tower" genannt, ist jetzt offiziell eröffnet. Darauf stießen – wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis – die Bauherren, Mieter und am Bau Beteiligte am Donnerstag mit einem Glas Sekt an.

