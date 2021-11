Aichach

vor 3 Min.

Der erste Markt seit Langem lässt viele nach Aichach strömen

Viel los war nachmittags beim Simon- und Judäimarkt in Aichach. Das schöne Wetter lockte die Menschen in die Stadt.

Plus Nach fast zweijähriger Zwangspause lädt in Aichach wieder ein Markt zum Bummeln ein. In den Geschäften herrscht am verkaufsoffenen Sonntag Hochbetrieb.

Von Gerlinde Drexler

Endlich wieder flanieren können, Leute treffen und ein Stück Normalität leben. Das ist bei vielen, die am Sonntag in Aichach unterwegs sind, das vorherrschende Gefühl. Nach rund zweijähriger Zwangspause findet in Aichach wieder ein Markt statt und die Geschäfte haben am Nachmittag geöffnet. In den Läden herrscht Hochbetrieb und auch auf dem Simon- und Judäimarkt drängen sich nachmittags die Besucherinnen und Besucher. Das schöne Wetter ist nur einer der Gründe, weshalb so viele gekommen sind.

