Aichach

vor 52 Min.

Der lange Weg der Aichacher Feuerwehr zur großen Zentrale

Plus In den Anfangsjahren der Aichacher Feuerwehr waren alle Gerätschaften in der Stadt verstreut. Erst seit 2014 gibt es die geräumige Zentrale an der B300.

Von Erich Echter

Die Aichacher Feuerwehr blickt in diesen Tagen auf ihr 150-jähriges Bestehen zurück. Wegen der Corona-Pandemie kann das große Jubiläum zwar derzeit nicht gefeiert werden, es soll aber auch nicht vergessen werden. Ein spannendes Kapitel bei der Aichacher Wehr ist auch die Suche nach einer geeigneten Feuerwehrzentrale.

Themen folgen