vor 57 Min.

Aichach: Des Königs Geschenk an sein Volk

Die Verfassung feiert 200. Geburtstag und das Aichacher Stadtmuseum lädt ein. Freier Eintritt am Wochenende auch für Sonderschau

Von Christine Schmid-Mägele

Um es gleich vorwegzunehmen: Eine „Verfassungs-Geburtstagsparty“ findet nicht im Aichacher Stadtmuseum statt. Aber: Das Aichacher Stadtmuseum lädt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, mit freiem Eintritt ein und feiert damit den 200. Geburtstag der Bayerischen Verfassung am 26. Mai.

Genau an diesem Tag vor 200 Jahren – am 26. Mai 1818, dem Vorabend seines eigenen Geburtstags – schenkte Max. I. Joseph, seines Zeichens seit 1806 durch Napoleons Gnaden Bayerischer König, seinen Untertanen eine Verfassung. Heute bezeichnet man dieses Geschenk als eine „oktroyierte“, also vom König auferlegte beziehungsweise aufgezwungene Verfassung. Aber sie war damals so modern und auch so tragfähig, dass sie bis 1918 mit nur kleineren Veränderungen beibehalten wurde. Die Verfassung war ein wichtiger Schritt, um die neuen und alten bayerischen Gebiete zu vereinen. Sie zeigte im Vergleich zu anderen süddeutschen Verfassungen eine große Fortschrittlichkeit und Freiheitlichkeit: Alle Untertanen waren vor dem Gesetz gleichgestellt, und eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung wurde umgesetzt. Ausgiebig befasst haben sich mit dem Thema junge Leute aus der Region. Das Ergebnis zeigt die Sonderausstellung „Verfassung? Geht mich an!“ im Stadtmuseum Aichach. Schüler aus dem Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, dem Gymnasium Schrobenhausen, Gymnasium bei St. Stephan und dem Holbein-Gymnasium (beide Augsburg), der Geschwister-Scholl-Mittelschule und der Elisabethschule Aichach und Gefangene in den Justizvollzugsanstalten (JVA) Kaisheim und Aichach haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Projektpartner sind der Bayerische Landesverein für Heimatpflege München sowie das Stadtarchiv und Stadtmuseum Aichach. Die Ausstellung wurde kreativ von Werner Plöckl umgesetzt.

Herausgekommen ist eine multiperspektivische Schau: Über den geschichtlichen Hintergrund wird informiert und man kann am magnetischen Puzzle testen, ob man das mit dem Verfassungsaufbau auch verstanden hat. Ebenso dürfen die Besucher in einer alten Verfassung blättern und sich eine aktuelle Fassung mit nach Hause nehmen. Auch um die ersten Abgeordneten geht es: Karl Ernst von Gravenreuth aus Affing war einer der wenigen, die in beiden Kammern der Ständeversammlung, wie der Landtag damals genannt wurde, tätig waren.

Viele Details und interessante Einsichten gibt es bei den Papierbühnen und auch bei den Texten, die auf Scherenschnitten zu lesen sind, stellvertretend für die Köpfe der Autorinnen in der JVA Aichach. Traditionelle Handwerkskunst und moderner 3-D-Druck kommen bei der Replik der Verfassungslade zusammen, hergestellt von der JVA Kaisheim mit Ornamenten, gedruckt von Voxeljet, Friedberg. Die Replik soll nach München in das Maximilianeum kommen, das Original nach Regensburg.

Medial umgesetzt wurde das Thema mit Hörstationen: Hier sind Interviews mit Aichachern zum Thema „Heimat“ und zur Verfassung von Schülern der Elisabethschule Aichach zu hören. Die Schüler der Begabtenförderung haben sich mit Schülern der Integrationsklasse der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach Gedanken gemacht und mithilfe von Kerstin Öchsner, Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk, wurde das Ganze in sehr sehenswerter Weise in zwei Filmen festgehalten. Wenn den Besuchern dann viele eigene Gedanken in den Kopf gekommen sind: Ideen für eine noch bessere Verfassung kann man in eine Plexiglas-„Verfassungslade“ werfen. In das „Heimatbuch“ darf jeder seine Vorstellungen über Heimat schreiben.

Geöffnet ist jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag um 14.15 Uhr führen beteiligte Schüler durch die Ausstellung. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Museums.

Themen Folgen