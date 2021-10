"Deutschland singt" - Aichach auch

Auch in Aichach singt ein Chor zum "Tag der Deutschen Einheit". Der Obergriesbacher Frauenchor Cantabella bekommt Unterstützung von vielen Sängerinnen und Sängern.

Viele hunderte Chöre sangen am Sonntag zum „Tag der Deutschen Einheit“ in der gesamten Bundesrepublik. In Aichach wurde die Aktion, die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterstützt wurde, von Gregor Holzapfel von der evangelischen Kirchenmusik organisiert.

Schäuble zitierte in seinem Grußwort Yehudi Menuhin, der sagt: „Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt." Er erinnerte dabei an die Menschen der DDR, die mit ihrer Stimme die Mauer zu Fall brachten.

Zum gemeinsamen Singen haben sich auch an die hundert Sängerinnen und Sänger aus der Bürgerschaft am Tandlmarkt versammelt, um den Chor gesanglich zu unterstützen. Foto: Erich Echter

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann betonte, dass sich Aichach gerne an der Aktion „Deutschland singt“ beteiligt. Das Zusammenkommen sei ein Zeichen für Frieden und Freundschaft.

Begleitung mit Klavier

Die Stimme in Aichach erhob am Sonntag der Obergriesbacher Frauenchor Cantabella am Eichenhain am Tandlmarkt unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell. Michiyo Nagano-Lindermeier begleitete den Frauenchor am Klavier. Weiter instrumental begleitet wurde er von Stefan Mader und Gregor Holzapfel.

Aichach beginnt zeitglich mit allen Chören in Deutschland

„Wir fangen Punkt 19 Uhr an, wie alle Chöre in Deutschland“, sagte Holzapfel mit Blick auf die Uhr. Zum gemeinsamen Singen kamen auch an die hundert Sängerinnen und Sänger aus der Bürgerschaft zum Tandlmarkt, um den Chor gesanglich zu unterstützen.

Lesen Sie dazu auch

Zum gemeinsamen Singen haben sich etwa hundert Sängerinnen und Sänger aus der Bürgerschaft am Tandlmarkt versammelt, um den Chor gesanglich zu unterstützen. Foto: Erich Echter

Als Zeichen des Friedens wurden Kerzen entzündet, deren Licht der Aktion einen besonderen Flair gab.

Nochmals zu hören ist der Obergriesbacher Frauenchor Cantabella am Samstag, 16. Oktober, in der Stadtpfarrkirche in Aichach.