Aichach

18:45 Uhr

Die Aktienmühle Aichach will drei neue Getreidesilos bauen

Drei neue Getreidesilos will die Aktienmühle in Aichach bauen, wie eine Visualisierung zeigt. Zwei solcher Silos (rechts vorne) sind bereits vorhanden. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte keine Einwände. Links ist die Donauwörther Straße zu sehen.

Plus Der Aichacher Bauausschuss hat keine Einwände gegen das Bauvorhaben. Zwei Ausschussmitglieder werfen die Frage auf, ob der Betrieb langfristig aussiedeln soll.

Von Claudia Bammer

Die Aktienmühle in Aichach will drei neue Getreidesilos bauen. Gegen den Bauantrag hatte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend keinerlei Einwände. Zwei Stadträte sprachen in dem Zusammenhang aber an, ob langfristig nicht versucht werden sollte, den Betrieb auszusiedeln.

