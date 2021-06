Aichach

Die Bahnhöfe in Aichach, Dasing und Radersdorf werden barrierefrei

Gruppenbild am Aichacher Bahnhof mit der Bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Im Beisein von unter anderem mehreren Kommunalpolitikern aus dem Wittelsbacher Land verkündete Schreyer, dass die Bahnhöfe in Aichach, Dasing und Radersdorf barrierefrei ausgebaut werden.

Plus Das Bayerische Verkehrsministerium kündigt lang ersehnte Verbesserungen auf der Paartalbahn an. Trotzdem bleiben im Landkreis Aichach-Friedberg noch Wünsche offen.

Von Evelin Grauer

Den Aichacher Bahnhof nutzen täglich über 2000 Bahnreisende. Auch wenn der Bahnhof von der Stadt Aichach vor einigen Jahren barrierefrei ausgebaut wurde, ist an den Bahnsteigen bisher kein barrierefreier Zugang möglich. Das soll sich bald ändern. Diese gute Nachricht überbrachte am Montag die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Freuen dürfen sich nicht nur die Aichacher: Auch die Bahnhöfe in Dasing und im Kühbacher Ortsteil Radersdorf sollen barrierefrei werden.

