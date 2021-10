Die Beratungsstelle für Zuwanderer in Aichach ist stark gefragt

Bund der Vertriebenen hat vor zwei Jahren eine Migrationsstelle in Aichach eingerichtet. Die Nachfrage ist groß. Viele brauchen Hilfe in Sachen Bürokratie.

Der Bund der Vertriebenen (BdV) geht auf das Schicksal der Flüchtlinge in der Nachkriegszeit zurück. Heute engagiert sich die Organisation für Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen. So betreibt der BdV in Aichach seit zwei Jahren eine Migrationsstelle in der alten Mädchenschule an der Martinstraße. Die Nachfrage dort ist immens, sagt Migrationsberaterin Julia Deibel.

Im Herbst 2019 eröffnete die Beratungsstelle für erwachsene Zuwanderer (MBE) in Aichach, im März 2020 wurde sie feierlich eröffnet. Sie wurde durch einen Kooperationsvertrag mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft in deren Heimatstube eingerichtet. Aichachs Sozialreferentin Rita Rösele ( SPD) ließ sich jüngst bei einem Besuch dort von Julia Deibel über deren Aufgaben informieren. Mit dabei war auch BdV-Landesvorsitzender Altlandrat Christian Knauer. Er würdigte die Unterstützung der Stadt, ohne die es das Beratungs- und Hilfsangebot in der Kreisstadt nicht geben würde.

Der Bund der Vertriebenen ist auch heute noch eine wichtige Anlaufstelle. Foto: Johanna Nodlbichler (Archivbild)

Julia Deibel ist von Anfang an dabei. Sie schilderte, wie vielschichtig die Anliegen der Menschen sind, die an ihre Tür klopfen. Die Aichacher MBE-Stelle ist laut einer Mitteilung die dritte ihrer Art, die der Vertriebenendachverband im Freistaat betreibt. Sie ist eine Informations- und Beratungseinheit für Zugewanderte mit gesichertem Aufenthaltsstatus und hilft bei der Vermittlung von Integrations- und Alphabetisierungskursen. Laut Deibel sind ihre Kunden vor allem Zuwanderer aus Krisenländern. Deutsche Spätaussiedler kämen nur noch selten. Aus seiner Tradition heraus sieht sich der BdV in der Pflicht, sich an der Migrationsberatung zu beteiligen. Dabei geht es ihm um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch die Integration der Bleibeberechtigten.

Damit Zuwanderer nicht benachteiligt werden

Deibel informierte Rösele auch darüber, wen sie berät: "Ich unterstütze Menschen, die sich Belastungen und Benachteiligungen stellen müssen, dabei, diese zu überwinden. " Oft gehe es um sprachliche Hilfestellung etwa in der Korrespondenz mit deutschen Behörden. Häufig machten auch einschneidende Erfahrungen, die aus prekären Lebenslagen im Herkunftsland entstanden seien, Unterstützung nötig. Die Stärkung der Menschen zur eigenständigen Bewältigung stehe dabei im Fokus.

Viele brauchen Hilfe beim Ausfüllen von Formularen

Viele, die in der Migrationsstelle auftauchen, brauchen Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Schreiben von Briefen an die Jobcenter. Dabei geht es um Anträge auf Kinder- oder Elterngeld, Verfahrenskostenhilfe beim Amtsgericht, um Wohnberechtigungsscheine oder Gutscheine für Bildung. Ebenso nötig ist Unterstützung bei der Wohnungs- oder Jobsuche, der Verlängerung oder Erneuerung von Aufenthaltserlaubnissen. Wer mit der "Blauen Karte EU" einreist, habe, so Deibel, in der Regel einen gut bezahlten Job, oftmals jedoch Probleme mit der deutschen Sprache.

Lesen Sie dazu auch

Rita Rösele weiß, welche Herausforderung die Bürokratie ist

Rita Rösele weiß, wovon Julia Deibel spricht. Sie engagiert sich selbst seit Jahren ehrenamtlich in der Asylarbeit und kennt die bürokratischen Hemmnisse. Obwohl bei Anträgen in denselben Behörden die Daten der Antragssteller bereits gespeichert seien, würden immer wieder die selben Angaben gefordert. Die Digitalisierung sei in der Theorie teilweise vollzogen, in der Praxis wirke sie sich jedoch kaum aus. Deibel: "Wir sollen eigentlich nur beraten. Wenn wir den Menschen aber nicht beim Ausfüller der Formulare helfen, sind sie verloren." Rösele bilanzierte am Ende, die Einrichtung sei "ein wichtiges Angebot innerhalb der bestehenden Strukturen". (AZ)