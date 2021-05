Aichach

18:28 Uhr

Die Hollerstraße in Unterwittelsbach wird ausgebaut

Die Hollerstraße in Unterwittelsbach wird in zwei Bauabschnitten ausgebaut.

Plus Die gut 50 Jahre alte Straße in dem Aichacher Ortsteil soll heuer und 2022 ausgebaut werden. Für eine Verengung an einer Stelle gibt es einen bestimmten Grund.

Von Claudia Bammer

Kanal- und Wasserleitungen wurden bereits erneuert, jetzt ist die rund 50 Jahre alte Hollerstraße selbst dran: Die Straße im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach soll heuer und nächstes Jahr ausgebaut werden. Die Planung dafür stellte Michael Thalhofer, stellvertretender Bauamtsleiter, im Bauausschuss des Stadtrats vor.

