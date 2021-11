Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen spendet 1500 Euro für die Kartei der Not

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unterstützt die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Hilfe wird nicht nur angesichts der Corona-Pandemie gebraucht.

Der Advent hat noch nicht begonnen, da gibt es für die Kartei der Not bereits das erste Weihnachtsgeschenk: Das Leserhilfswerk unserer Zeitung erhielt von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen eine Spende von 1500 Euro. Die gemeinnützige Stiftung hilft damit ihrerseits unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region.

Weitere 1500 Euro spendet die Sparkasse an die Bürgerstiftung Aichach sowie 2000 Euro an die Stiftung Vorweihnacht der guten Herzen in Schrobenhausen. Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, sowie die Vorstandsmitglieder Michael Appel und Rainer Wörz überreichten die symbolischen Spendenschecks. Zum neunten Mal verzichtet das Geldinstitut darauf, zu Weihnachten Kalender an seine Kundinnen und Kunden auszugeben, und lässt das Geld Menschen zugute kommen, die das Schicksal hart getroffen hat.

Vorstandsvorsitzende: "Geld ist bei Kartei der Not gut aufgehoben"

Birgit Cischek machte deutlich, dass die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit der Kartei der Not eine Organisation fördern wolle, die Einzelpersonen helfe. Die Sparkasse selbst verteile bewusst keine Einzelspenden. "Für uns ist es ganz wichtig, hier weiter zu unterstützen", so Cischek. "Wir wollen andere Menschen motivieren, ebenfalls zu helfen - gerade an Weihnachten." Seit 1965 greift das Leserhilfswerk unserer Zeitung unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region unter die Arme. "Das Geld ist hier gut aufgehoben - das wissen wir", so Cischek.

Die finanziellen Lücken durch Corona würden größer. Während sich die Not in der Anonymität von Großstädten leichter verbergen lasse, sei das in ländlichen Gegenden weniger einfach. "Die Menschen verlieren den Glauben sich selbst", bedauerte Cischek.

Kartei der Not half 2020 im nördlichen Aichach-Friedberg mit rund 10.000 Euro

AN-Redakteurin Nicole Simüller bedankte sich für die stete Unterstützung der Kartei der Not durch die Sparkasse. Das Geld komme ohne Abzüge von Verwaltungskosten vollständig den Betroffenen zugute. Für die Verwaltungskosten kommt die Mediengruppe Pressedruck auf, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen.

Allein im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg half das Leserhilfswerk unserer Zeitung im vergangenen Jahr in 18 Fällen mit insgesamt rund 10.000 Euro: Die Stiftung unterstützte beispielsweise Menschen beim Erhalt ihrer Wohnung und bei den Nebenkosten. Oder sie gewährte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Notfallhilfen, um Bedürftige mit dem Nötigsten - wie einer Mahlzeit, Kleidung oder Hygieneartikeln - zu versorgen.

Vorstandsmitglied Michael Appel betonte, es sei nicht selbstverständlich, dass Spendengelder zu 100 Prozent bei den Betroffenen ankämen. Das sei bei Stiftungen wie der Kartei der Not anders. Vorstandsmitglied Rainer Wörz bezeichnete sie als wichtiges Bindeglied, damit die Spenden nachweislich dort ankämen, wo sie am meisten gebraucht würden. (mit bac)