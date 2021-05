Die Teststation in der Aichacher Innenstadt öffnet ab Freitag länger

Die Corona-Teststation in der Aichacher Innenstadt ist ab Freitag länger geöffnet. Die Öffnungszeiten werden donnerstags und freitags ausgedehnt.

Die Teststation in der Aichacher Innenstadt wird gut angenommen. Nun werden die Öffnungszeiten ausgedehnt. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach unterstützt künftig das Team aus Zahnärzten, Ärzten, Apotheken und dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Das teilte die Stadt Aichach mit.

Erstmals ist das am Freitag, 14. Mai, der Fall, dann immer donnerstags und freitags zwischen 16 und 19 Uhr. Der Feuerwehr ist es laut Kommandant Christoph Fischer ein besonderes Anliegen, durch die ergänzenden und längeren Testzeiten vor allem auch die örtlichen Gastronomen zu unterstützen. Denn sollten die Inzidenzwerte stabil unter 100 bleiben, dürften die Gastronomen vielleicht schon in den nächsten Tagen öffnen.

Corona-Teststation in Aichach mit neuen Öffnungszeiten

Bürgermeister Klaus Habermann freut sich, dass "die Teststation in unserer Stadtinfo so gut funktioniert". Er dankte allen Beteiligten. Dass jetzt auch die Feuerwehr mit weiteren Testzeiten dabei sei, sei ein schönes Zeichen der Verbundenheit und gegenseitigen Unterstützung.

Die Corona-Schnellteststation am Aichacher Stadtplatz in der Stadt-Info, der ehemaligen Metzgerei Haselberger, hat ab Freitag länger geöffnet. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Die Corona-Schnellteststation in der Stadt-Info am Oberen Stadtplatz (Stadtplatz 40, ehemals Metzgerei Haselberger) ist ab Freitag, 14. Mai, zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr sowie Donnerstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr. An den Feiertagen, 13. Mai, 24. Mai und 3. Juni, ist die Teststation von 8.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Teststation in Aichach: Das Ergebnis liegt nach 20 Minuten vor

In der Teststation finden PoC-Antigen-Tests im Rahmen der Bürgertestungen statt. Mitzubringen sind ein (Personal-)Ausweis oder Führerschein und, wenn möglich, die ausgedruckte Einverständniserklärung. Diese ist im Internet unter www.aichach.de/corona-teststation zu finden. Das Ergebnis erhalten die Getesteten in ausgedruckter Form nach 20 Minuten. Das Zertifikat wird in der Regel für 24 bis 48 Stunden anerkannt - je nachdem, wofür es erforderlich ist.

Die Teststation wird betrieben von der Bärenapotheke, der Easy-Apotheke, den Zahnärzten Dr. Gabi Schindler & Kollegen, Dr. Ulrich Watzinger und Dr. Johannes Zimmermann & Dolores Schretzenmayr-Zimmermann, den Ärzten Dr. Harald Räder und Dr. Junghans, dem BRK Aichach sowie der Freiwilligen Feuerwehr Aichach mit Unterstützung des Landkreises Aichach-Friedberg. (AZ)

