Die neue Leiterin des Aichacher Stadtmuseums kommt aus Kärnten

Die Leitung des Aichacher Stadtmuseums ist wieder besetzt. Im vergangenen Jahr hatte der langjährige Museumsleiter Christoph Lang den Arbeitgeber gewechselt. Er ging zum Bezirk Schwaben nach Augsburg, um dort als schwäbischer Bezirksheimatpfleger zu wirken. Nun gibt es eine Nachfolgerin. Der Stadtrat hat sich für Sarah Schormair entschieden. Ihr Vorgänger hat derweil eine gute Nachricht für Aichach.