Dieb stiehlt 3500 Euro in einem Landhandel in Aichach

Ein Einbrecher stiehlt Bargeld in einem Landhandel an der Donauwörther Straße. Dafür bricht er einen antiken Tresor auf.

Ein bislang unbekannter Täter ist in einen Agrarhandel an der Donauwörther Straße in Aichach eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, stemmte der Einbrecher mit einer Brechstange eine Schiebetür zum Geschäftsraum auf. In den Büroräumen hatte er es auf einen 250 Jahre alten, antiken Standtresor abgesehen.

Einbruch in Aichach: Dieb stiehlt Bargeld aus Tresor

Mit Werkzeug, das er vor Ort fand, brach er ein Loch in die Außenwand des Tresors. Insgesamt erbeute der Dieb Bargeld in Höhe von knapp 3500 Euro. Zudem verursachte er einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. (kneit)