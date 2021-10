Dirigentin plaudert bei Aichachs Kinofreunden aus dem Nähkästchen

Plus Beim Aichacher Filmfestivals ist Dirigentin Cornelia von Kerssenbrock zu Gast. Sie erzählt, in welchen Ländern Dirigentinnen noch auf Vorurteile stoßen.

"Mittwoch ist Kinofreunde-Tag". Diese Tradition der aktiven Kinokenner-Gemeinschaft setzte sich beim laufenden Aichacher Filmfestival fort. Wie bereits an den beiden ersten Tagen der Benefizveranstaltung, das sich heuer dem Thema "Frauen" widmet, konnte sich Rotary-Präsident Signot Tyroller auch am Mittwoch über ein hohes Besucheraufkommen freuen. Beim Kinofreunde-Abend beeindruckte insbesondere der Besuch der bekannten Dirigentin Cornelia von Kerssenbrock.