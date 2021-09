Aichach

vor 4 Min.

Diskussionen dauern an: Der autofreie Stadtplatz in Aichach bleibt umstritten

Autofrei soll der Obere Stadtplatz in Aichach im Bereich zwischen Koppoldstraße und historischem Rathaus werden: probeweise und nur an den Wochenenden. Ein Teil des Bauausschusses will darüber aber nicht mehr reden.

Plus Eine knappe Mehrheit im Aichacher Bauausschuss will über den SPD-Antrag für einen Probebetrieb am Wochenende gar nicht mehr sprechen. Der Stadtrat entscheidet.

Von Claudia Bammer

Wird der Obere Stadtplatz in Aichach autofrei? Für einen Probebetrieb im kommenden Jahr - zeitlich beschränkt auf ein halbes Jahr und die Wochenenden und räumlich begrenzt auf den Oberen Stadtplatz - setzt sich nach wie vor die SPD-Fraktion im Stadtrat ein. Im Bauausschuss war der Vorstoß jetzt erneut Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen