Aichach

vor 16 Min.

Döner-Fahrer aus Aichach-Friedberg verzockt 7000 Euro Tageseinnahmen

Plus Ein 40-Jähriger liefert das Geld nicht beim Chef ab, sondern geht damit ins Wettbüro. Warum der Aichacher Richter trotzdem einen guten Eindruck von ihm hat.

Von Gerlinde Drexler

Fast 7000 Euro hatte ein 40-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis im Februar vergangenen Jahres in einem Wettbüro verzockt. Es war Geld, das er an diesem Tag von Kunden seines Arbeitgebers bei Auslieferungen erhalten hatte. Doch statt es abzuliefern, verzockte es der Fahrer. Er musste sich deshalb nun wegen Unterschlagung in vier Fällen vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Dort fand das Gericht einiges, das für den 40-Jährigen sprach.

