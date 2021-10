Aichach

18:00 Uhr

Duman-Bau: Aichacher Stadtrat klagt nicht gegen Baugenehmigung

So soll das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße laut Bauantrag aussehen: Zur Bahnhofstraße hin im Hintergrund ist ein viergeschossiges Gebäude vorgesehen, nach Süden zum Stadtgarten hin ein dreigeschossiges, verbunden mit einem zweigeschossigen Bau.

Plus Gegen die Baugenehmigung für das umstrittene Bauprojekt in Aichach hatte der Bürgermeister vorsorglich Klage eingelegt. Die wird jetzt zurückgenommen.

Von Claudia Bammer

Das Ringen um den geplanten Duman-Bau an der Bahnhofstraße in Aichach ist vorbei. Der Aichacher Stadtrat hat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, nicht gegen die Baugenehmigung zu klagen. Das berichtet Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage unserer Redaktion.

