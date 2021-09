Earth Night: Aichach knipst das Licht aus für Natur und Umwelt

Für einen Abend reduziert die Stadt Aichach die Beleuchtung an öffentlichen Orten, um auf Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. So können Sie mitmachen.

Künstliches Licht reduzieren und so die Umwelt schützen: Das ist das Ziel der bundesweiten Earth Night am Dienstag, 7. September. Auch die Stadt Aichach beteiligt sich an der Aktion. Mit diesen Tipps können auch Privatpersonen mitmachen.

Mehrere Gebäude in Aichach bleiben am Dienstag unbeleuchtet

Ab 22 Uhr wird es am Dienstag unter anderem dunkel an der Spitalkirche, am Kirchturm der Stadtpfarrkirche, am Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt und am Eichenhain, an den beiden Stadttoren, am Feuerhaus sowie am Tor am Badgässchen. Außerhalb der Innenstadt wird die Beleuchtung am Sisi-Schloss, am Jugendzentrum, dem San-Depot und am Bauhof abgeschaltet.

Die Aktion soll auf die Folgen von künstlichem Licht für Umwelt und Natur aufmerksam machen. So lenkt es etwa Vögel auf ihren Flugrouten fehl und tötet im Sommer viele Insekten. Ganze Ökosysteme geraten wegen dieser sogenannten Lichtverschmutzung aus dem Takt. Im Gegensatz zur Earth Hour - einem Aktionstag im März, bei dem für eine Stunde das Licht abgeschaltet wird - wird am 7. September das Licht nur reduziert.

Privatpersonen können sich an der Earth Night beteiligen

Auch Privatpersonen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg können sich an der Aktion beteiligen. Zum Beispiel können sie alle Lichtquellen abschalten, die nicht unerlässlich der Sicherheit dienen. Darunter fallen etwa Schaufenster- und Gartenbeleuchtung. Wo Licht erforderlich ist, kann auf gelbliches Licht umgestellt werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen während der Earth Night im Dunkeln sitzen müssen. Oft reicht es bereits, Jalousien, Rollos oder Vorhänge an den Fenstern zu schließen. Lesen Sie hier mehr zur Aktion. (AZ)

