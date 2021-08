Hoher Schaden und Fahrerflucht: 3er-BMW in Ecknach beschädigt

In der Ecknacher Himmelreichstraße wird ein blauer 3er-BMW beschädigt. Der Unfallfahrer flieht, der Schaden ist vierstellig. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat in Ecknach Fahrerflucht begangen. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurde zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ein blauer 3er-BMW in der Himmelreichstraße angefahren. Das Fahrzeug wurde an der vorderen linken Ecke touchiert.

3er-BMW in Ecknacher Himmelreichstraße beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. Sie ist telefonisch unter 08251/8989-0 zu erreichen. (kmax)