Lastwagen bleibt bei Ecknach an einem dicken Ast hängen

Ein Lastwagen gerät auf der Augsburger Straße in Ecknach zu weit nach rechts. Deshalb verkeilt sich ein dicker Ast zwischen Führerhaus und Sattelauflieger.

Die Hilfe der Feuerwehr hat am Mittwochvormittag ein Lastwagenfahrer auf der alten B300 beim Aichacher Stadtteil Ecknach benötigt. Er war mit seinem Lastwagen an einem dicken Ast eines Baumes hängen geblieben. Wie es so weit kommen konnte, ist bislang noch nicht klar.

Dicker Ast bremst den Lastwagen bei Ecknach aus

Zu dem Unfall auf der Augsburger Straße kam es zwischen der Industriestraße und der Auffahrt zur B300. Er ereignete sich laut Polizei gegen 10.15 Uhr. Offenbar war der Lastwagen, der in Richtung Bundesstraße unterwegs war, zu weit nach rechts gekommen. Dabei stoppte ihn der dicke Ast eines Baumes.

Bisherigen Erkenntnissen vor Ort zufolge, kam das Führerhaus noch unter den Ast hindurch. Am etwas höheren Sattelauflieger war dann Schluss. Der Ast verkeilte sich zwischen Führerhaus und Auflieger.

Die Feuerwehr muss den blockierten Lastwagen befreien

Deshalb war der Einsatz der Feuerwehr nötig. Die Helfer kamen von den Wehren Ecknach und Aichach. Sie schnitten den Ast ab, um den Lastwagen aus seiner Zwangslage zu befreien.

Litaurischer Lastwagen beschädigt Baum an der alten B 300 Höhe Obi Feuerwehr Ecknach und Aichach im Einsatz Foto: Erich Echter

Der Polizeiinspektion in Aichach liegen noch keine weiteren Informationen vor. Die Streife befindet sich derzeit noch vor Ort.