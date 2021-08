Unfall: Unbekannter fährt 82-Jährige auf Obi-Parkplatz an - und flieht

Ein Kastenwagen-Fahrer übersieht auf dem Obi-Parkplatz im Aichacher Ortsteil Ecknach eine 82-Jährige. Sie wird verletzt. Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Eine 82-jährige Frau ist auf dem Obi-Parkplatz im Aichacher Ortsteil Ecknach angefahren und verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilt, war die Rentnerin am vergangenen Freitag, 30. Juli, zwischen 12 und 13 Uhr vor dem Baumarkt in der Industriestraße unterwegs, als ein schwarzer Kastenwagen rückwärts rangierte. Der Fahrer übersah die Frau offenbar und fuhr sie an.

Unfallflucht vor Obi Aichach-Ecknach: 82-Jährige verletzt

Durch den Zusammenprall stürzte die 82-Jährige und zog sich so leichte Verletzungen am Unterarm zu. Trotzdem entfernte sich der Fahrer des Kastenwagens unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer den Unfall beobachtet hat, kann sich telefonisch unter 08251/8989-0 bei der Polizeiinspektion Aichach melden. (kmax)