Ein Aichacher Modegeschäft schließt, andere Läden eröffnen neu

Ein Modeladen schließt seine Aichacher Filiale, ein Blumengeschäft ist aus der Innenstadt weggezogen, andere Geschäfte haben neu eröffnet. In der Aichacher Geschäftswelt gibt es einige Veränderungen. In einem Fall tut sich seit einigen Jahren allerdings gar nichts.