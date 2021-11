Aichach

06:30 Uhr

Ein "Frischling" hat seinen ersten Auftritt beim Poetry Slam in Aichach

Plus Von den sieben Teilnehmern in der Grundschule Aichach-Nord sind zwei aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Einer von ihnen ist ein "alter Hase".

Von Gerlinde Drexler

Das Herz klopft Katharina Sebalj bis zum Hals, als ihr Name aufgerufen wird. Die 24-jährige Aichacherin nimmt am Donnerstag in der Grundschule Aichach-Nord zum ersten Mal an einem Poetry Slam teil. Sie ist eine von insgesamt sieben Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Sebalj ist allerdings die einzige aus Aichach. Die Lokalmatadorin schlägt sich gut und schafft es mit ihren Texten ins Finale. Das Publikum entscheidet mit einem „Stechapplaus“ über den Sieger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen