Aichach

07:00 Uhr

Ein Gegenpendel soll den Turm der Aichacher Stadtpfarrkirche stabilisieren

Plus Seit dem Einbau der neuen Glocken schwankt der Turm der Aichacher Stadtpfarrkirche. Zwei Glocken wurden vorsorglich abgeschaltet. Ist die Lösung nun gefunden?

Von Erich Echter

Fragende Blicke richteten Passanten am Dienstagvormittag auf den Turm der Aichacher Stadtpfarrkirche. Dort fuhr ein Autokran einen Greifarm aus und zog Stahlteile in die Höhe. Was geschah dort?

