Ein Notkommandant führt nun die Freiwillige Feuerwehr Aichach

Plus Der Aichacher Stadtrat hebt die Bestellung der Kommandanten Christoph Fischer und Dominik Wenger auf. Seit Montag führt Gerätewart Werner Mayer die aktive Wehr.

Überraschend schnell gibt es einen Wechsel an der Spitze der Aichacher Feuerwehr: Kommandant Christoph Fischer und sein Stellvertreter Dominik Wenger, die ihren Rücktritt zum 28. Februar 2022 angeboten hatten, sind jetzt vom Stadtrat bereits mit Wirkung zum 31. Oktober abberufen worden. Das bestätigt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Bis zu den Neuwahlen, die voraussichtlich im Februar 2022 stattfinden, ist Gerätewart Werner Mayer zum Notkommandanten bestellt worden. Er war bereits lange Zeit Zweiter Kommandant.