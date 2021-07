Einbrecher in Gärtnerei wird von Inhaberin überrascht

Durch Geräusche im Laden wird die Inhaberin einer Gärtnerei an der Martinstraße in Aichach auf einen Einbrecher aufmerksam. Der Täter flüchtet unerkannt.

Auf einen Einbrecher ist die Inhaberin einer Gärtnerei an der Martinstraße in Aichach am frühen Mittwochmorgen getroffen.

Wie die Polizei berichtet, hörte die Frau gegen 3.15 Uhr Geräusche aus dem Ladengeschäft. Als sie nachschaute, ertappte sie einen vermutlich männlichen, dunkel gekleideten Täter, der mit einer Taschenlampe den Laden sondierte.

Fahndung nach dem Einbrecher ohne Erfolg

Daraufhin flüchtete der Einbrecher unerkannt. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. (bac)