Eine Stimme mehr: Helga Schnell vertritt Unterwittelsbach

Plus Zwei Frauen wollen Ortssprecherin des Aichacher Stadtteils Unterwittelsbach werden. Die ehemalige CSU-Stadträtin Monika Knauer unterliegt dabei knapp der BZA-Kandidatin.

Am Ende ist es eine knappe Entscheidung: Von 61 abgegebenen Stimmen bekommt Helga Schnell 31. Mit einer Stimme mehr wird die Kandidatin des Bündnisses Zukunft Aichach (BZA) überraschend zur Ortssprecherin des Aichacher Stadtteils Unterwittelsbach gewählt. Monika Knauer ( CSU) unterliegt knapp.