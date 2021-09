Aichach

vor 3 Min.

Elfriede Achter spricht weiter für Untergriesbach

Plus Die Ortssprecherin vertritt seit 2014 die Interessen des Aichacher Stadtteils im Stadtrat. Am Donnerstagabend wird sie mit hundert Prozent im Amt bestätigt.

Von Claudia Bammer

Elfriede Achter bleibt Ortssprecherin des Aichacher Stadtteils Untergriesbach. Die 65-Jährige, die 2014 erstmals in dieses Amt gewählt wurde, wurde am Donnerstagabend bei einer Ortsversammlung in der Aichacher TSV-Turnhalle wiedergewählt. Ihr Wahlergebnis: hundert Prozent. Alle 36 abgegebenen Stimmen entfielen auf sie. Einen Gegenkandidaten hatte sie nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen