Aichach

06:00 Uhr

Er traute Tausende Ehepaare in Aichach: Die Stadt trauert um Gerhard Roch

Der ehemalige Aichacher Ordnungsamtsleiter Gerhard Roch ist am Samstag gestorben. Unser Archivbild zeigt ihn bei seinem Abschied in den Ruhestand Ende 2012 im Standesamt, wo er unzählige Paare traute.

Plus Gerhard Roch, ehemaliger Ordnungsamtsleiter in Aichach, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Als Standesbeamter traute er Generationen von Aichachern.

Von Claudia Bammer

Die Nachricht löste in Aichach und vor allem in der Stadtverwaltung tiefe Betroffenheit aus: Der ehemalige Ordnungsamtsleiter Gerhard Roch ist am Samstag im Alter von 74 Jahren gestorben. Viele kennen ihn als Standesbeamten. Bis er Ende 2012 in den Ruhestand ging, hat er unzählige Paare in Aichach getraut.

