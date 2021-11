Aichach

vor 49 Min.

Fahren bald Shuttlebusse vom Bahnhof in die Aichacher Innenstadt?

Plus Der Aichacher Bauausschuss berät über die Pläne für eine Verkehrsberuhigung auf dem Stadtplatz. Zunächst sollen Busse draußen bleiben. Doch das hätte laut AVV Folgen.

Von Johann Eibl

Der Stadtplatz von Aichach soll künftig von großen Bussen nicht mehr befahren werden. So jedenfalls hat es der Stadtrat in einem Beschluss festgehalten. Doch bis dieser verwirklicht werden kann, wird noch einige Zeit vergehen. In der Sitzung am Dienstag befasste sich der Bauausschuss mit dem Vorhaben.

