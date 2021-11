Fasching: Neues Prinzenpaar der Paartalia Aichach steht fest

Plus Nach einem Jahr Corona-Pause feiert die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia im Aichacher Pfarrzentrum die Inthronisation ihres neuen Prinzenpaares.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia hat am Samstag ihren Inthronisationsball gefeiert. Dabei wurde auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet.