Aichach

vor 10 Min.

Ferienbetreuung in Aichach kommt frühestens Ostern 2022

Eine Ferienbetreuung wird es an den Aichacher Grundschulen frühestens in den Osterferien 2022 geben - probeweise.

Plus Die Grünen im Aichacher Stadtrat halten eine Ferienbetreuung an den Grundschulen für notwendig. Warum sie nicht schnell kommt. Luftfilteranlagen werden wieder Thema.

Von Claudia Bammer

An den Aichacher Grundschulen besteht in den Ferien eine riesige Versorgungslücke. Davon sind die Grünen im Aichacher Stadtrat überzeugt. Sie haben deshalb einen Eilantrag für eine kostengünstige Ferienbetreuung gestellt und gehofft, dass sie bereits in den Sommerferien genutzt werden kann. So schnell wird's nicht gehen. Im Stadtrat stellte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel einen Probebetrieb für die Osterferien 2022 in Aussicht.

