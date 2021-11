Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt etwas langsamer

Immer noch bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis in Aichach-Friedberg auf hohem Niveau. Die Lage in den Nachbarlandkreisen ist ähnlich.

Vorerst ausgebremst: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt am Freitag etwas langsamer als in den vergangenen Tagen. Trotzdem bleibt sie deutlich über 400. Für Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 448,1. Noch zu Beginn der Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter der 300er-Marke. Am Vortag betrug sie 439,9. Noch immer ist der Landkreis Aichach-Friedberg ein Corona-Hotspot. Auch der Bundesdurchschnitt ist gestiegen. Er beträgt am Freitag 263,7.

Die Corona-Lage in der Nachbarschaft des Wittelsbacher Landes



Die Inzidenz in vielen Nachbarlandkreisen hat die 400er-Marke überschritten. Im Landkreis Dachau steigt die Inzidenz etwa auf 416,5. Knapp über 400 liegt dieser Wert in Donau-Ries mit 400,5. Bereits über 500 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 501,4. Spitzenreiter bleibt der Landkreis Augsburg mit einem Wert von 529,5. Zum Vergleich: Für die Stadt Augsburg meldete das RKI am Freitag eine Inzidenz von 418,8.