Filmfestival Aichach: Marianne Sägebrecht ist ein Publikumsmagnet

Plus Rund 1000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Aichacher Filmfestival. Die Rotarier ziehen eine positive Bilanz. Mit den Erlösen unterstützen sie auch regionale Projekte.

Marianne Sägebrecht hat das Aichacher Cineplex-Kino am Freitag kaum betreten, da gehen schon die ersten Handys hoch, um Fotos von der Schauspielerin zu machen. Die 76-Jährige ist einer der prominenten Ehrengäste des Filmfestivals Aichach. Die Organisatoren ziehen am Schluss der Festivalwoche eine positive Bilanz.