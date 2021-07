Fotoausstellung im Rathaus: Aichach in Schwarz-Weiß

Plus Franz Achter hat einen besonderen Blick auf seine Heimatstadt. Im Rathaus zeigt er jetzt Aufnahmen, die er mit einer Großbildkamera gemacht hat.

Der Hobbyfotograf Franz Achter ist mit seiner Heimatstadt Aichach so verwachsen wie kaum ein anderer. Er kennt nicht nur jede Ecke der Altstadt, sondern auch das alte Rathaus wie seine Westentasche. Wie oft er als Fotograf und Sammler historischer Ansichten dort schon ausgestellt hat, weiß er angeblich selbst nicht mehr. Zuletzt war er im vergangenen Jahr mit seiner Ausstellung „Aichach – modern gesehen“ vertreten. Im zweiten Teil seiner fotografischen Sicht auf Aichach setzt er nun ganz auf Tradition und Purismus. In der aktuellen Rathaus-Ausstellung „Aichach – traditionell gesehen“ zeigt Achter Schwarzweiß-Aufnahmen der Altstadt, die mit seiner Linhof-Großbildkamera „während der staden Corona-Zeit“ entstanden sind. Inspiriert dazu habe ihn eine Ausstellung mit Fotos der bekannten Architektur-Fotografin Sigrid Neubert.