Fotoclub Aichach schenkt sich eine Ausstellung zum 60. Geburtstag

Plus Im historischen Rathaus in Aichach präsentiert der Fotoclub viele Blickfänge seiner Mitglieder aus 60 Jahren Vereinsgeschichte. Der Bürgermeister gratuliert.

Der Aichacher Fotoclub feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Der Verein tut das standesgemäß mit einer Ausstellung. Sie trägt den passenden Titel "60 Jahre Fotoclub - gut entwickelt" und ist im Aichacher Rathaus zu sehen. Dort geben die Mitglieder des Fotoclubs mit besonderen Aufnahmen buchstäblich Einblicke in ihr Hobby.