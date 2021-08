Aichach

Frank Gärtlein zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien in Aichach

Alte, unbewohnte Gebäude und geometrische Formen faszinieren Frank Gärtlein. Am Samstag ging seine Ausstellung im Tattoo-Studio in der Schrobenhausener Straße zu Ende.

Von Gerlinde Drexler

Fast etwas Morbides haben manche Fotos von Frank Gärtlein. Der 58-Jährige, der in Sainbach (Markt Inchenhofen) lebt, ist von geometrischen Formen und alten, unbewohnten Gebäuden fasziniert. Die fotografiert er am liebsten in Schwarz-Weiß. Seine Arbeiten waren im Tattoo-Studio "Ode an Matilda" von Katharina Zinsmeister in der Schrobenhausener Straße ausgestellt. Am Samstag war die Finissage. Der nächste Künstler ist schon dabei, seine Ausstellung vorzubereiten.

