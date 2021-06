Aichach

Freistaat verbietet Aichach verkaufsoffenen Sonntag

Im Juni vergangenen Jahres war der verkaufsoffene Sonntag in Aichach erlaubt. Damals kamen wegen des schlechten Wetters nur wenig Menschen in die Stadt.

Plus Der Veitsmarkt war wegen der Pandemie nicht erlaubt. In Aichach sollten dafür am Sonntag die Geschäfte öffnen. Warum der Freistaat das der Stadt untersagt.

Von Carmen Jung

Ein entspannter Einkaufsbummel am Sonntagnachmittag? Diese Möglichkeit sollte es am 20. Juni in Aichach geben. Doch daraus wird nichts. Der Freistaat hat der Stadt Aichach die Öffnung der Geschäfte am Sonntag verboten.

