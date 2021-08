185.000 Euro Strafen: Landkreis nimmt durch „Corona-Sünder“ viel Geld ein

Plus Hunderte aus Aichach-Friedberg verstoßen gegen Corona-Regeln – die Höhe der Bußgelder ist teils immens. Eine große Rolle spielt die Querdenken-Demo in Aichach.

Von Masken- und Abstandspflicht über Kontaktbeschränkungen bis hin zur Sperrstunde: Es gab und gibt etliche Möglichkeiten, gegen Corona-Regeln zu verstoßen. Das Spektrum hat sich je nach Pandemie-Lage verändert, war aber immer breit. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg leben Hunderte „Corona-Sünder“ – das geht aus Zahlen und Daten hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Sie zeigen: Für den Landkreis sind die Verstöße eine beachtliche Einnahme-Quelle. Dabei spielt auch die Aichacher Querdenken-Demo im vergangenen Herbst eine Rolle.