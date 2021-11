Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

3G am Arbeitsplatz funktioniert in Aichach-Friedberg, birgt aber Probleme

An vielen Arbeitsplätzen im Wittelsbacher Land müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder getestet, geimpft oder genesen sein.

Plus Die hohen Inzidenzen führen auch zu verschärften Corona-Regeln in vielen Betrieben im Landkreis Aichach-Friedberg. So kommen sie damit zurecht.

Seit einer knappen Woche steht die bayerische Corona-Ampel auf Rot. Deswegen gilt nun in den meisten Unternehmen die 3G-Regel. Das bedeutet, dass in Betrieben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder genesen, vollständig geimpft oder alle zwei Tage einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen. Wir haben bei drei Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg nachgefragt, wie das funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen