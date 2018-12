05:05 Uhr

Aichach-Friedberg: AVA unterstützt fünf Organisationen

Die AVA bringt 10 000 Euro in den Landkreis. Geschäftsführer Dirk Matthies (rechts), Landrat Klaus Metzger (2. von links) und stellvertretender Landrat Manfred Losinger (links) überreichten im Kreuzgratgewölbe des Kreisguts die Schecks an die Verantwortlichen der Organisationen: (von links): Ulrich Lingg, Jürgen Hammer, Laura Sämmer-Ditsch, Herbert Behmenburg, Konrad Schwegler und AN-Redaktionsleiter Christian Lichtenstern.

Kinder und Jugendliche und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, profitieren von insgesamt 10000 Euro.

Fünf Organisationen, die sich im Landkreis Aichach-Friedberg zum überwiegenden Teil für Kinder einsetzen, dürfen sich jeweils über einen vierstelligen Spendenbetrag freuen. Darunter ist auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Insgesamt 10000 Euro brachte Dirk Matthies, Geschäftsführer der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA), mit nach Aichach. Das sei möglich, weil die AVA-Belegschaft sehr gute Arbeit leiste, erklärte Matthies. Gemeinsam mit Landrat Klaus Metzger hatte er zuvor die schwierige Auswahl getroffen und zusammen überreichten sie auch die Schecks an die Verantwortlichen, die kurz über die Arbeit ihrer Organisation berichteten:

Kinderheim Friedberg Heimleiter Jürgen Hammer nahm den symbolischen Scheck entgegen. Der Verein betreibt ein Kinderheim, ambulante Jugend- und Familienhilfen sowie zwei Kinderhorte und fünf Kindergärten. Geplant ist, für die Kinder und Jugendlichen ein paar Fahrräder anzuschaffen.

Wohngruppe Ditsch In Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) gibt es ein kleines „Kinderheim“ der besonderen Art: die Großfamilie Ditsch. Diese sozialtherapeutische Familienwohngruppe ist laut Mitteilung wichtiger und zuverlässiger Partner des Kreisjugendamts. Wie Leiterin Laura Sämmer-Ditsch erläuterte, seien „ihre“ Kinder und Jugendlichen gut versorgt, was das zum Leben Notwendige betrifft. Regelmäßigen Bedarf gibt es aber beispielsweise bei Wünschen wie Musikunterricht oder einem Skiausflug. Dafür sei die Spende höchst willkommen.

Lebenshilfe Aichach Vorsitzender Herbert Behmenburg und Geschäftsführer Konrad Schwegler vertraten die Organisation. Die Lebenshilfe betreibt mehrere Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit unterschiedlichen Handicaps. Die Spende trägt hier dazu bei, den Bedarf an elektronischen Geräten zu decken.

Wohngruppe Kissing Prisma hat eine Heilpädagogische Wohngruppe in Kissing eröffnet und unterstützt damit das Kreisjugendamt bei der Unterbringung von unbegleiteten jungen Flüchtlingen. Leiter Ulrich Lingg hat unter anderem vor, mithilfe der Spende einen gemeinsamen Ausflug zu organisieren.

Kartei der Not Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hatte Landrat Metzger ausgewählt, nachdem er vor Kurzem beim RT1-Spendenmarathon am Spendentelefon Anrufe entgegengenommen hatte. Für bedürftige Menschen in der Region wollte Metzger auf diese Weise einen zusätzlichen Betrag von 1000 Euro beisteuern, den Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten entgegennahm. (AN)

