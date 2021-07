Abschluss in der Pandemie: Acht Schüler schaffen 1,0-Schnitt

Plus Trotz der Pandemie beenden 29 Schüler ihre Ausbildung an den Beruflichen Schulen mit Wittelsbacher Land mit Bestnoten. Die Feier findet im kleinen Rahmen statt.

Abstand halten und Maskenpflicht: Bei der Abschlussfeier der Beruflichen Schulen in Aichach war die Corona-Pandemie natürlich präsent. Das trübte die Stimmung allerdings nicht. Die 29 Jahrgangsbesten mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser wurden bei dieser Gelegenheit ausgezeichnet. Die Lehrerband sorgte zusätzlich für Party-Stimmung.