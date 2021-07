Abschlussprüfungen für die Mittelschulen starten

Plus Fast geschafft: Die Mittelschüler im Landkreis Aichach-Friedberg schreiben ab Montag ihre letzten Prüfungen. In der Corona-Pandemie laufen diese etwas anders ab.

Für die Mittelschüler im Wittelsbacher Land beginnen am Montag die Prüfungen für den qualifizierenden Abschluss (QA). Wegen der Corona-Pandemie gelten während der Prüfungen besondere Regeln.