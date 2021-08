Abwärtstrend beendet: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt

Erstmals seit mehreren Tagen sind die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet die Inzidenz 9,7.

Der Abwärtstrend der Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst beendet. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,7. Das entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 7,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert hatte. In ganz Bayern (13,8) und Deutschland (20,4) liegen die Werte höher.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt leicht

Auch im Umkreis ist die Corona-Lage relativ stabil. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat aktuell die Stadt Augsburg mit 21,9 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Dachau (18,1), Fürstenfeldbruck (16,4) und Augsburg-Land (15). Am entspanntesten ist die Situation im Landkreis Landsberg (7,5).

Keine Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Unverändert stellt sich die Lage in den Kliniken an der Paar dar. Wie das Landratsamt am Freitag meldete, gab es am Krankenhaus Aichach weder positiv getestete Personen in stationärer Behandlung noch entsprechende Verdachtsfälle. Gleiches galt für den zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.