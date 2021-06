Aichach-Friedberg/Affing-Bergen

vor 3 Min.

Theaterstück der Realschule Affing will Interesse für Pflegeberufe wecken

Das Bühnenbild war minimalistisch gehalten. In acht verschiedenen Szenen stellten die Schüler an der Realschule Affing Szenen aus dem Pflegeberuf nach. Im roten Stuhl saß jeweils eine Fachkraft, die anschließend von ihrem Beruf erzählte.

Plus Schüler der Realschule Affing in Bergen zeigen in acht Szenen, was den Pflegeberuf ausmacht. Auch der Gesundheitsminister Holetschek wirbt für ihn.

Von Gerlinde Drexler

Wie kann man Jugendliche für den Pflegeberuf begeistern? Mit einer szenischen Berufsberatung in Form eines Theaterstückes. Wie das aussieht, erlebten die Acht- und Neuntklässler der Affinger Realschule am Freitag. In acht verschiedenen Szenen erfuhren sie, was den Pflegeberuf ausmacht und Fachleute erzählten aus ihrem Berufsalltag. Ziel des Projektes „Pflege-Helden“, das vom Bayerischen Gesundheitsministerium unterstützt wird, ist es, Nachwuchskräfte für die Pflege zu gewinnen. Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek besuchte die Theateraufführung.

