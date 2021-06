Aichach-Friedberg erhält Sonderkontingent an Corona-Impfstoff

Der Landkreis Aichach-Friedberg erhält vom Freistaat ein größeres Sonderkontingent an Corona-Impfstoff. Wie viele Impfdosen es sind und wann sie ankommen.

Seit Wochen fanden in den Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg kaum noch Erstimpfungen statt, weil vor allem Termine zur Zweitimpfung abgearbeitet wurden. Am Mittwoch verbreitete das Landratsamt Hoffnung, dass ab kommender Woche wieder deutlich mehr Impfstoff für Erstimpfungen kommen soll. Und nicht nur das: Wie am Donnerstagmittag bekannt wurde, erhält der Landkreis außerdem ein größeres Sonderkontingent an Impfstoff. Mehrere Tausend Impfdosen stehen somit zusätzlich zur Verfügung.

Das bayerische Gesundheitsministerium teilte mit, dass der Landkreis Aichach-Friedberg insgesamt rund 7000 zusätzliche Impfdosen erhalte. Davon zunächst 2500 für Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna und - wenn der Landkreis das Angebot annimmt - 2000 für Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Weitere 2500 Impfdosen für Zweitimpfungen mit Moderna folgen sechs Wochen später.

Zusätzlicher Impfstoff erreicht nächste Woche Aichach-Friedberg

Insgesamt 28 bayerische Städte und Landkreise erhalten aktuell derartige Sonderkontingente. Laut Gesundheitsministerium sollen so die Regionen unterstützt werden, die eine niedrige Impfquote aufweisen. Unter den Landkreisen, die nun zusätzlichen Impfstoff erhalten, sind unter anderem Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Pfaffenhofen an der Ilm, Landsberg sowie die Stadt Ingolstadt.

Der zusätzliche Impfstoff wird in den Impfzentren der jeweiligen Landkreise verabreicht. Das Sonderkontingent für Aichach-Friedberg soll laut bayerischem Gesundheitsministerium nächste Woche eintreffen.

Sonderkontingente für Landkreise mit niedrigen Impfquoten

Das bayerische Gesundheitsministerium erläutert zur Auswahl der bedachten Regionen: "Die zusätzlichen Impfdosen werden den Impfzentren in Landkreisen und kreisfreien Städten angeboten, deren Impfquoten vonseiten der Arztpraxen um mehr als ein Prozent unter dem bayerischen Durchschnitt liegen. Die Menge des zusätzlich angebotenen Impfstoffs ist abhängig vom Grad der Abweichung." Das Wittelsbacher Land ist in der Gruppe der Landkreise dabei, die die höchste Sonderration erhalten. Er gehört also auch zu den Landkreisen mit der höchsten Abweichung.

Die Abweichungen haben - gerade in ländlichen Regionen - unter anderem mit der geringeren Arztdichte zu tun. Wo es weniger Arztpraxen gibt, kann insgesamt weniger geimpft werden. Dieser Unterschied soll laut Ministerium mit den Sonderkontingenten zumindest zum Teil ausgeglichen werden. Die zusätzlichen Lieferungen würden übrigens nicht von den Arztpraxen abgezweigt. Es handle sich vielmehr "um eine Umverteilung des für die Impfzentren geplanten Impfstoffs".