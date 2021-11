Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Aichach-Friedberg ist Corona-Hotspot: Regeln werden erneut verschärft

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Wochenende massiv angestiegen. Daher gilt der Landkreis seit Sonntag als Corona-Hotspot.

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg hat am Wochenende den Grenzwert von 300 übersprungen. Damit wird der Landkreis zum Corona-Hotspot. Was das für Folgen hat.

Von Nicole Simüller

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Corona-Zahlen übers Wochenende massiv angestiegen. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 225,1 gemeldet. Am Samstag stieg der Wert auf 245,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonntag folgte ein Sprung auf 318,5. Der Landkreis Aichach-Friedberg gilt damit seit Sonntag als Corona-Hotspot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen