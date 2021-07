Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Aktuelle Hochwasser wecken schlimme Erinnerungen in Aichach-Friedberg

Das Pfingsthochwasser 1999 traf Orte an der Paar wie Mering (Bild) im Kreis Aichach-Friedberg hart. Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz weckt Erinnerungen daran.

Plus Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ruft in Aichach-Friedberg Erinnerungen an Unwetter im Landkreis wach. Betroffene erzählen.

Zerstörte Häuser, Straßen voller Schutt und Trümmer. Autos, die wie Spielzeug umgeworfen werden. Menschen, die verzweifelt vor den Überresten ihrer Existenz stehen. Das entsetzliche Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz weckt Erinnerungen an die wohl größte Naturkatastrophe, die je über den Landkreis Aichach-Friedberg hereinbrach.

