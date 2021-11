Als 1909 die zentrale Wasserversorgung nach Bergen kommt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Das Wasser für Bergen kommt von der Weilach.

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe "Altbayern in Schwaben“ im Mittelpunkt. Sieben Autoren haben neun Beiträge für den reich bebilderten 19. Band verfasst. Wir stellen sie in einer Serie vor. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie zusammengefasst. Michael Schmidberger widmet sich dem Thema "Das historische Stau- und Triebwerk an der Weilach bei Aufhausen zur Wasserversorgung der Ortschaft Bergen":

Die Anerkennung der Augsburger Wasserwirtschaft im Jahr 2019 als Unesco-Welterbe rückt auch die historische Wasserversorgung auf dem flachen Land verstärkt in den Fokus. Wenn heute fließendes Wasser im jedem Haus der selbstverständliche Standard ist, war dies vor 100 Jahren noch eine epochale Errungenschaft. Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger zeigt in seinem Beitrag auf, wie es im Jahr 1909 zur Errichtung einer zentralen Wasserversorgung im Weiler Bergen bei Schiltberg kam.

Im Sommer hat Bergen zu wenig Wasser "oder gar keines"

Ein gutes Einvernehmen der beiden Wasserpartner im Gründungsjahr vereinbarte eine Art Gewaltenteilung: auf meinem Grund das Pumpwerk, auf deinem die Reserve. Genau diese Vereinbarung sollte aber die Ursache für spätere Konflikte sein. Vom Talgrund der Weilach bis hinauf zur Bergsiedlung von Bergen hatte das Trinkwasser einen Höhenunterschied von 57 Metern und eine Geländestrecke von rund 1,7 Kilometern zu meistern. Zu einem zunehmenden Problem, von dem Schmidberger in seinem Text berichtet, wurde der Wassermangel im Sommer. Dort heißt es: "Jeden Sommer, wenn der Fluss eingewachsen ist, haben wir bei viel Hinterwasser zu wenig Wasser oder gar keines. Es gibt alle Jahre Streit mit den Räumungsarbeiten in Grundstücken, Hinter- wie Vorderlieger der Stauanlage." Der Beitrag zeigt exemplarisch ein Stück Technikgeschichte des ländlichen Raumes auf.

Bezug: Der vollständige Beitrag ist erschienen im Band "Altbayern in Schwaben 2020". Dieser ist im örtlichen Buchhandel für 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-8-7) oder beim Landratsamt: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

